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Албания - Грузия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
Албания Грузия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Грузия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Арена Комбетаре (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Грузия
Главные тренеры
Италия Эдоардо Рейя
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
16.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Албания2 : 2Грузия
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Албания1 : 2Грузия
29.02.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Грузия2 : 1Албания

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