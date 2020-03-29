Албания - Грузия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Грузия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Арена Комбетаре (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Грузия
Главные тренеры
|Эдоардо Рейя
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|16.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 2
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 2
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|2 : 1