Бахрейн - Беларусь 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Национальный Стадион Бахрейна (Ар-Риффа, Бахрейн), вместимость: 37000
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бахрейн - Беларусь, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Национальный стадионе Бахрейна (Ар-Риффа, Бахрейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бахрейн
Беларусь
Главные тренеры
|Элио Филипе Диаш де Соуза
|Георгий Петрович Кондратьев