Катар - Словения 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар), вместимость: 45350
29 марта 2022, вторник. 20:30 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Катар - Словения, которое состоится 29 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Катар
Словения
Главные тренеры
|Феликс Бас Санчес
|Матьяж Кек
История личных встреч
|30.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0