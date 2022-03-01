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Израиль - Румыния 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Нетания (Нетания, Израиль), вместимость: 13800
29 марта 2022, вторник. 20:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Израиль Румыния

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Румыния, которое состоится 29 Марта 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Нетания (Нетания, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Румыния
Главные тренеры
Израиль Гади Брумер
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
24.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Израиль1 : 2Румыния

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