Турция - Италия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Конья Бююкшехир (Конья, Турция), вместимость: 42042
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Италия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Конья Бююкшехир (Конья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Италия
Главные тренеры
|Штефан Кунц
|Роберто Манчини
История личных встреч
|11.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. Тур 1
|0 : 3