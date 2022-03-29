Франция - ЮАР 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
29 марта 2022, вторник. 22:15 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - ЮАР, которое состоится 29 Марта 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
ЮАР
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Уго Броос
История личных встреч
|22.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Группа A. Тур 3
|1 : 2