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Франция - ЮАР 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
29 марта 2022, вторник. 22:15 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Франция ЮАР

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - ЮАР, которое состоится 29 Марта 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
ЮАР
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Бельгия Уго Броос
История личных встреч
22.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд Группа A. Тур 3 Франция1 : 2ЮАР

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