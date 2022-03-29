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Нигерия - Гана 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Националь (Абуджа, Нигерия), вместимость: 60000
29 марта 2022, вторник. 20:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
Нигерия Гана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Гана, которое состоится 29 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Националь (Абуджа, Нигерия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Гана
Главные тренеры
Германия Гернот Рор
Нигерия Августин Оуэн Эгуавон
Сербия Милован Райевац
История личных встреч
25.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд Гана0 : 0Нигерия
11.10.2011 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2011 Гана0 : 0Нигерия
28.01.2010 Кубок африканских наций 1/2 финала Гана1 : 0Нигерия
03.02.2008 Кубок африканских наций 1/4 финала Гана2 : 1Нигерия

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