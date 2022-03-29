Нигерия - Гана 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Националь (Абуджа, Нигерия), вместимость: 60000
29 марта 2022, вторник. 20:00 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Гана, которое состоится 29 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Националь (Абуджа, Нигерия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Гана
Главные тренеры
|Гернот Рор
|Августин Оуэн Эгуавон
|Милован Райевац
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд
|0 : 0
|11.10.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2011
|0 : 0
|28.01.2010
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 0
|03.02.2008
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|2 : 1