Свернуть список

Марокко - ДР Конго 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 67000
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
Марокко ДР Конго

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - ДР Конго, которое состоится 29 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко
ДР Конго
1 Марокко вр Боно
43'
5 Марокко зщ Наиф Агер
18 Марокко зщ Джавад Эль-Амик
9'
3 Марокко зщ Адам Масина
81'
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
6 Марокко пз Ромен Сес
8 Марокко пз Аззедин Унаи
4 Марокко пз Софьян Амрабат
15 Марокко пз Селим Амалла
14 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
81'
9 Марокко нп Тарик Тиссудали
80'
20 Марокко зщ Сами Ммаэ
9'
12 Марокко вр Мунир
43'
17 Марокко пз Софьян Буфаль
80'
16 Марокко зщ Яхья Аттийят-аллах
81'
23 Марокко нп Райан Ммаэ
81'
23 ДР Конго вр Жоэль Кьяссумбуа
22 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
15 ДР Конго зщ Кристиан Люиндама
46'
5 ДР Конго зщ Марсель Тиссеран
11 ДР Конго зщ Артур Масуаку
12 ДР Конго зщ Дьюмерси Амаль
2 ДР Конго пз Эдо Кайембе
13 Бельгия пз Самуэль Бастьен
77'
4 ДР Конго нп Элия Мешак
85'
17 ДР Конго нп Седрик Бакамбу
85'
20 ДР Конго нп Йоан Висса
77'
14 ДР Конго пз Гаэль Какута
46'
21 Бельгия нп Тео Бонгонда
77'
19 ДР Конго нп Ben Malango Ngita
77'
10 ДР Конго пз Нескенс Кебано
85'
9 ДР Конго нп Дьёмерси Мбокани
85'
Запасные
22 Марокко вр Ахмед Тагнаути
21 Марокко зщ Софьян Алакуш
13 Марокко пз Илиас Хаир
11 Марокко пз Файсаль Фахр
7 Марокко пз Имран Луза
10 Марокко нп Мунир Эль-Хаддади
19 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
16 Франция вр Лионель Мпаси-Нзау
1 ДР Конго вр Эрве Ломбото
6 ДР Конго зщ Крис Мавинга
3 ДР Конго зщ Виталь Н'Симба
7 ДР Конго пз Шадрак Аколо
18 ДР Конго пз Боп Бокади
8 ДР Конго пз Поль-Жозе Мпоку
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Вахид Халилходжич
Марокко Хуссейн Амотта
Аргентина Эктор Купер
История личных встреч
25.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд ДР Конго1 : 1Марокко
13.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Марокко1 : 1ДР Конго
16.01.2017 Кубок африканских наций Группа C. Тур 1 ДР Конго1 : 0Марокко

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close