Марокко - ДР Конго 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко), вместимость: 67000
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - ДР Конго, которое состоится 29 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад Мохамед V (Касабланка, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
ДР Конго
|1
|вр
|Боно
|
43'
|5
|зщ
|Наиф Агер
|18
|зщ
|Джавад Эль-Амик
|
9'
|3
|зщ
|Адам Масина
|
81'
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|пз
|Ромен Сес
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|15
|пз
|Селим Амалла
|14
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|
81'
|9
|нп
|Тарик Тиссудали
|
80'
|20
|зщ
|Сами Ммаэ
|
9'
|12
|вр
|Мунир
|
43'
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|
80'
|16
|зщ
|Яхья Аттийят-аллах
|
81'
|23
|нп
|Райан Ммаэ
|
81'
|23
|вр
|Жоэль Кьяссумбуа
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|15
|зщ
|Кристиан Люиндама
|
46'
|5
|зщ
|Марсель Тиссеран
|11
|зщ
|Артур Масуаку
|12
|зщ
|Дьюмерси Амаль
|2
|пз
|Эдо Кайембе
|13
|пз
|Самуэль Бастьен
|
77'
|4
|нп
|Элия Мешак
|
85'
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
|
85'
|20
|нп
|Йоан Висса
|
77'
|14
|пз
|Гаэль Какута
|
46'
|21
|нп
|Тео Бонгонда
|
77'
|19
|нп
|Ben Malango Ngita
|
77'
|10
|пз
|Нескенс Кебано
|
85'
|9
|нп
|Дьёмерси Мбокани
|
85'
Запасные
|22
|вр
|Ахмед Тагнаути
|21
|зщ
|Софьян Алакуш
|13
|пз
|Илиас Хаир
|11
|пз
|Файсаль Фахр
|7
|пз
|Имран Луза
|10
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|16
|вр
|Лионель Мпаси-Нзау
|1
|вр
|Эрве Ломбото
|6
|зщ
|Крис Мавинга
|3
|зщ
|Виталь Н'Симба
|7
|пз
|Шадрак Аколо
|18
|пз
|Боп Бокади
|8
|пз
|Поль-Жозе Мпоку
Главные тренеры
|Вахид Халилходжич
|Хуссейн Амотта
|Эктор Купер
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд
|1 : 1
|13.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|16.01.2017
|Кубок африканских наций
|Группа C. Тур 1
|1 : 0