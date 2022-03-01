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Алжир - Камерун 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Мустафа Чакер (Блида, Алжир), вместимость: 35000
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
Алжир Камерун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Камерун, которое состоится 29 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мустафа Чакер (Блида, Алжир). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Камерун
Главные тренеры
Алжир Джамель Бельмади
Португалия Антониу Консейсау
История личных встреч
25.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд Камерун0 : 1Алжир
07.10.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа B. Тур 5 Камерун2 : 0Алжир
09.10.2016 ЧМ-2018 - Африка Группа B. Тур 1 Алжир1 : 1Камерун

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