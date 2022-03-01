Алжир - Камерун 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Мустафа Чакер (Блида, Алжир), вместимость: 35000
29 марта 2022, вторник. 22:30 МСК. ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Камерун, которое состоится 29 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Африка, Третий раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мустафа Чакер (Блида, Алжир). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алжир
Камерун
Главные тренеры
|Джамель Бельмади
|Антониу Консейсау
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд
|0 : 1
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа B. Тур 1
|1 : 1