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Чили - Уругвай 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Патрисио Лоустау (Аргентина);
Чили Уругвай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Уругвай, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Уругвай
23ЧиливрБрайан Кортес
17ЧилизщГари Медель
5ЧилизщБеньямин Кушчевич
2ЧилизщГабриэль Суасо
4ЧилизщМаурисио Исла
20ЧилипзЧарлес Арангис
13ЧилипзЭрик Пульгар
8ЧилипзАртуро Видаль
15ЧилинпХоакин Монтесинос
22ЧилинпБен Бреретон
7ЧилинпАлексис Санчес
12УругвайврСерхио Рочет
17УругвайзщМатиас Винья
19УругвайзщСебастьян Коатес
3УругвайзщДиего Годин
4УругвайзщРональд Араухо
14УругвайпзЛукас Торрейра
7УругвайпзНиколас де ла Крус
6УругвайпзРодриго Бентанкур
15УругвайпзФедерико Вальверде
8УругвайнпДиего Росси
21УругвайнпЭдинсон Кавани
Запасные
12ЧиливрСакарьяс Лопес
1ЧиливрСебастьян Перес
6ЧилизщХосе Педро Фуэнсалида
3ЧилизщЭнсо Роко
18ЧилизщСебастьян Вегас
16ЧилипзКлаудио Баеса
9ЧилипзХеан Менесес
10ЧилипзМарселино Нуньес
19ЧилипзДиего Вальдес
14ЧилинпВиктор Давила
11ЧилинпРоннье Фернандес
21ЧилинпИван Моралес
23УругвайврГильермо Де Аморес
1УругвайврФернандо Муслера
16УругвайзщЛеандро Кабрера
22УругвайзщМартин Касерес
2УругвайзщХосе Хименес
13УругвайзщДамиан Суарес
10УругвайпзХиорхьян де Арраскаета
20УругвайпзФакундо Торрес
5УругвайпзМануэль Угарте
18УругвайнпМакси Гомес
11УругвайнпДарвин Нуньес
9УругвайнпЛуис Суарес
Главные тренеры
УругвайМартин Ласарте
УругвайДиего Мартин Алонсо
История личных встреч
22.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 3 Уругвай1 : 1Чили
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Уругвай2 : 1Чили
25.06.2019 Кубок Америки Группа C. Тур 3 Чили0 : 1Уругвай
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 12 Чили3 : 1Уругвай
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 4 Уругвай3 : 0Чили
25.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Чили1 : 0Уругвай
19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Чили1 : 2Уругвай
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 12 Чили2 : 0Уругвай
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 3 Уругвай4 : 0Чили
09.07.2011 Кубок Америки Группа C. Тур 2 Уругвай1 : 1Чили
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия16 42
2
Финальная часть
Аргентина16 38
3
Финальная часть
Эквадор17 25
4
Финальная часть
Уругвай17 25
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу17 21
6 Колумбия17 20
7 Чили17 19
8 Парагвай17 16
9 Боливия17 15
10 Венесуэла17 10

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