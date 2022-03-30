Чили - Уругвай 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили), вместимость: 16000
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Патрисио Лоустау (Аргентина);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Уругвай, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Карлос де Апочиндо (Сантьяго, Чили). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Уругвай
|23
|вр
|Брайан Кортес
|17
|зщ
|Гари Медель
|5
|зщ
|Беньямин Кушчевич
|2
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|зщ
|Маурисио Исла
|20
|пз
|Чарлес Арангис
|13
|пз
|Эрик Пульгар
|8
|пз
|Артуро Видаль
|15
|нп
|Хоакин Монтесинос
|22
|нп
|Бен Бреретон
|7
|нп
|Алексис Санчес
|12
|вр
|Серхио Рочет
|17
|зщ
|Матиас Винья
|19
|зщ
|Себастьян Коатес
|3
|зщ
|Диего Годин
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|14
|пз
|Лукас Торрейра
|7
|пз
|Николас де ла Крус
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|нп
|Диего Росси
|21
|нп
|Эдинсон Кавани
Запасные
|12
|вр
|Сакарьяс Лопес
|1
|вр
|Себастьян Перес
|6
|зщ
|Хосе Педро Фуэнсалида
|3
|зщ
|Энсо Роко
|18
|зщ
|Себастьян Вегас
|16
|пз
|Клаудио Баеса
|9
|пз
|Хеан Менесес
|10
|пз
|Марселино Нуньес
|19
|пз
|Диего Вальдес
|14
|нп
|Виктор Давила
|11
|нп
|Роннье Фернандес
|21
|нп
|Иван Моралес
|23
|вр
|Гильермо Де Аморес
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|16
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Мартин Касерес
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|13
|зщ
|Дамиан Суарес
|10
|пз
|Хиорхьян де Арраскаета
|20
|пз
|Факундо Торрес
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|18
|нп
|Макси Гомес
|11
|нп
|Дарвин Нуньес
|9
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Мартин Ласарте
|Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
|22.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 3
|1 : 1
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|2 : 1
|25.06.2019
|Кубок Америки
|Группа C. Тур 3
|0 : 1
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 12
|3 : 1
|18.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 4
|3 : 0
|25.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 12
|2 : 0
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 3
|4 : 0
|09.07.2011
|Кубок Америки
|Группа C. Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|16
|42
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|16
|38
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|17
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|17
|25
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|17
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|17
|19
|8
|Парагвай
|17
|16
|9
|Боливия
|17
|15
|10
|Венесуэла
|17
|10