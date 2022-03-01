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Перу - Парагвай 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина);
Перу Парагвай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Парагвай, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Лима, Перу). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Парагвай
Главные тренеры
АргентинаРикардо Гарека
АргентинаГильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Перу3 : 3 4 : 3Парагвай
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Парагвай2 : 2Перу
23.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Парагвай
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 11 Парагвай1 : 4Перу
14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Перу1 : 0Парагвай
04.07.2015 Кубок Америки За 3-е место Перу2 : 0Парагвай
19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Перу2 : 1Парагвай
15.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Парагвай2 : 1Перу
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Парагвай1 : 0Перу
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия16 42
2
Финальная часть
Аргентина16 38
3
Финальная часть
Эквадор17 25
4
Финальная часть
Уругвай17 25
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу17 21
6 Колумбия17 20
7 Чили17 19
8 Парагвай17 16
9 Боливия17 15
10 Венесуэла17 10

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