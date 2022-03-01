Перу - Парагвай 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Фернандо Рапальини (Ла-Плата, Аргентина);
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Парагвай, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Лима, Перу). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Парагвай
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Гильермо Баррос Скелотто
История личных встреч
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 3 4 : 3
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|2 : 2
|23.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 11
|1 : 4
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|1 : 0
|04.07.2015
|Кубок Америки
|За 3-е место
|2 : 0
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|2 : 1
|15.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|2 : 1
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|16
|42
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|16
|38
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|17
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|17
|25
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|17
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|17
|19
|8
|Парагвай
|17
|16
|9
|Боливия
|17
|15
|10
|Венесуэла
|17
|10