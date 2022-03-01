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Эквадор - Аргентина 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Монументаль - Банко Пичинча (Гуаякиль, Эквадор), вместимость: 57267
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия);
Эквадор Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Аргентина, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Монументаль - Банко Пичинча (Гуаякиль, Эквадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Аргентина
Главные тренеры
АргентинаГуставо Альфаро
АргентинаЛионель Скалони
История личных встреч
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина3 : 0Эквадор
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Аргентина1 : 0Эквадор
13.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 6Аргентина
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Эквадор1 : 3Аргентина
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Аргентина0 : 2Эквадор
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 1Эквадор
16.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Эквадор0 : 0Аргентина
12.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 14 Эквадор1 : 1Аргентина
03.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 5 Аргентина4 : 0Эквадор
21.04.2011 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2011 Аргентина2 : 2Эквадор
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия16 42
2
Финальная часть
Аргентина16 38
3
Финальная часть
Эквадор17 25
4
Финальная часть
Уругвай17 25
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу17 21
6 Колумбия17 20
7 Чили17 19
8 Парагвай17 16
9 Боливия17 15
10 Венесуэла17 10

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