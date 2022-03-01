Эквадор - Аргентина 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Монументаль - Банко Пичинча (Гуаякиль, Эквадор), вместимость: 57267
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Аргентина, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Монументаль - Банко Пичинча (Гуаякиль, Эквадор). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Аргентина
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Лионель Скалони
История личных встреч
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 0
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|1 : 0
|13.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 6
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|1 : 3
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|0 : 2
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 0
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 14
|1 : 1
|03.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 5
|4 : 0
|21.04.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2011
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|16
|42
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|16
|38
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|17
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|17
|25
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|17
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|17
|19
|8
|Парагвай
|17
|16
|9
|Боливия
|17
|15
|10
|Венесуэла
|17
|10