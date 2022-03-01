Боливия - Бразилия 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Эбер Акино (Парагвай);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Бразилия, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Бразилия
|12
|вр
|Рубен Кордано
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|17
|зщ
|Роберто Фернандес
|2
|зщ
|Хайро Кинтерос
|5
|пз
|Хосе Мария Карраско
|18
|пз
|Габриэль Вильямиль
|6
|пз
|Хосе Эррера
|20
|пз
|Хенри Вака
|8
|пз
|Мойзес Вильярроэль
|13
|пз
|Хейсон Чура
|9
|нп
|Марсело Морено
|1
|вр
|Алисон Бекер
|6
|зщ
|Алекс Теллес
|4
|зщ
|Маркиньос
|14
|зщ
|Эдер Милитао
|13
|зщ
|Дани Алвес
|17
|пз
|Бруно Гимарайнс
|15
|пз
|Фабиньо
|7
|пз
|Лукас Пакета
|11
|пз
|Филиппе Коутиньо
|18
|нп
|Антони
|9
|нп
|Ришарлисон
Запасные
|23
|вр
|Джоан Гутьеррес
|1
|вр
|Гильермо Вискарра
|4
|зщ
|Луис Демикель
|22
|зщ
|Себастьян Рейес
|3
|зщ
|Фран Супайабе
|14
|пз
|Жауме Куэльяр
|16
|пз
|Джон Гарсия
|15
|пз
|Франц Гонсалес
|19
|пз
|Рай Лима
|7
|пз
|Есит Мартинес
|10
|пз
|Рамиро Вака
|11
|нп
|Сесар Меначо
|23
|вр
|Эверсон
|12
|вр
|Адербар дос Сантос
|16
|зщ
|Гильерме Арана
|2
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|22
|зщ
|Фелипе
|5
|пз
|Каземиро
|20
|пз
|Артур
|8
|пз
|Фред
|19
|нп
|Габриэл Мартинелли
|21
|нп
|Родриго
Главные тренеры
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
|Аденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
|10.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|5 : 0
|15.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 1
|3 : 0
|05.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 17
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|5 : 0
|06.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|0 : 4
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 17
|2 : 1
|11.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 8
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|16
|42
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|16
|38
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|17
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|17
|25
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|17
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|17
|19
|8
|Парагвай
|17
|16
|9
|Боливия
|17
|15
|10
|Венесуэла
|17
|10