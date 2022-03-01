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Боливия - Бразилия 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия), вместимость: 42000
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур
Главный судья: Эбер Акино (Парагвай);
Боливия Бразилия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Бразилия, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнандо Силес (Ла-Пас, Боливия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Бразилия
12БоливияврРубен Кордано
21БоливиязщХосе Сагредо
17БоливиязщРоберто Фернандес
2БоливиязщХайро Кинтерос
5БоливияпзХосе Мария Карраско
18БоливияпзГабриэль Вильямиль
6БоливияпзХосе Эррера
20БоливияпзХенри Вака
8БоливияпзМойзес Вильярроэль
13БоливияпзХейсон Чура
9БоливиянпМарсело Морено
1БразилияврАлисон Бекер
6БразилиязщАлекс Теллес
4Бразилиязщ Маркиньос
14БразилиязщЭдер Милитао
13БразилиязщДани Алвес
17БразилияпзБруно Гимарайнс
15Бразилияпз Фабиньо
7БразилияпзЛукас Пакета
11БразилияпзФилиппе Коутиньо
18Бразилиянп Антони
9Бразилиянп Ришарлисон
Запасные
23БоливияврДжоан Гутьеррес
1БоливияврГильермо Вискарра
4БоливиязщЛуис Демикель
22БоливиязщСебастьян Рейес
3БоливиязщФран Супайабе
14БоливияпзЖауме Куэльяр
16БоливияпзДжон Гарсия
15БоливияпзФранц Гонсалес
19БоливияпзРай Лима
7БоливияпзЕсит Мартинес
10БоливияпзРамиро Вака
11БоливиянпСесар Меначо
23Бразилиявр Эверсон
12БразилияврАдербар дос Сантос
16БразилиязщГильерме Арана
2Бразилиязщ Данило
3БразилиязщТьяго Силва
22Бразилиязщ Фелипе
5Бразилияпз Каземиро
20Бразилияпз Артур
8Бразилияпз Фред
19БразилиянпГабриэл Мартинелли
21Бразилиянп Родриго
Главные тренеры
ВенесуэлаСесар Алехандро Фариас Акоста
БразилияАденор Леонардо Бакши Тите
История личных встреч
10.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Бразилия5 : 0Боливия
15.06.2019 Кубок Америки Группа A. Тур 1 Бразилия3 : 0Боливия
05.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Боливия0 : 0Бразилия
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Бразилия5 : 0Боливия
06.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Боливия0 : 4Бразилия
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Боливия2 : 1Бразилия
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Бразилия0 : 0Боливия
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия16 42
2
Финальная часть
Аргентина16 38
3
Финальная часть
Эквадор17 25
4
Финальная часть
Уругвай17 25
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу17 21
6 Колумбия17 20
7 Чили17 19
8 Парагвай17 16
9 Боливия17 15
10 Венесуэла17 10

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