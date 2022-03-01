Мексика - Сальвадор 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Сальвадор, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Сальвадор
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Уго Перес
История личных встреч
|14.10.2021
|ЧМ-2022 - Северная Америка
|3-й раунд. Тур 6
|0 : 2
|19.07.2021
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 3
|1 : 0
|10.07.2017
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа C. Тур 1
|3 : 1
|03.09.2016
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 5
|1 : 3
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Северная Америка
|Группа A. Тур 1
|3 : 0
|06.06.2011
|Золотой кубок КОНКАКАФ
|Группа A. Тур 1
|5 : 0
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 9
|4 : 1
|07.06.2009
|ЧМ-2010 - Северная Америка
|4-й раунд. Тур 4
|2 : 1
Турнирная таблица
2-й раунд
| Сент-Китс и Невис
Сальвадор
|0 : 4
| Гаити
Канада
|0 : 1
| Панама
Кюрасао
|2 : 1
3-й раунд
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Канада
|13
|28
| 2
Финальная часть
|США
|13
|25
| 3
Финальная часть
|Мексика
|13
|25
| 4
Межконтинентальный плей-офф
|Коста-Рика
|13
|22
|5
|Панама
|13
|18
|6
|Сальвадор
|13
|10
|7
|Ямайка
|13
|8
|8
|Гондурас
|13
|4