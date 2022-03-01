Свернуть список

Мексика - Сальвадор 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 105000
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур
Мексика Сальвадор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Сальвадор, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Сальвадор
Главные тренеры
АргентинаХерардо Мартино
СШАУго Перес
История личных встреч
14.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 6 Сальвадор0 : 2Мексика
19.07.2021 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 3 Мексика1 : 0Сальвадор
10.07.2017 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 1 Мексика3 : 1Сальвадор
03.09.2016 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 5 Сальвадор1 : 3Мексика
14.11.2015 ЧМ-2018 - Северная Америка Группа A. Тур 1 Мексика3 : 0Сальвадор
06.06.2011 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 1 Мексика5 : 0Сальвадор
11.10.2009 ЧМ-2010 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 9 Мексика4 : 1Сальвадор
07.06.2009 ЧМ-2010 - Северная Америка 4-й раунд. Тур 4 Сальвадор2 : 1Мексика
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США13 25
3
Финальная часть
Мексика13 25
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика13 22
5 Панама13 18
6 Сальвадор13 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас13 4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close