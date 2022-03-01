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Панама - Канада 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Роммель Фернандес (Панама, Панама), вместимость: 32000
31 марта 2022, четверг. 04:05 МСК. ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур
Панама Канада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама - Канада, которое состоится 31 Марта 2022 года в 04:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Северная Америка, 3-й раунд. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Роммель Фернандес (Панама, Панама). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панама
Канада
Главные тренеры
ИспанияТомас Кристиансен
АнглияДжон Хердман
История личных встреч
14.10.2021 ЧМ-2022 - Северная Америка 3-й раунд. Тур 6 Канада4 : 1Панама
14.07.2013 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа A. Тур 3 Панама0 : 0Канада
15.06.2011 Золотой кубок КОНКАКАФ Группа C. Тур 3 Канада1 : 1Панама
Турнирная таблица
2-й раунд
Сент-Китс и Невис
Сальвадор
0 : 4
Гаити
Канада
0 : 1
Панама
Кюрасао
2 : 1
3-й раунд
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Канада13 28
2
Финальная часть
США13 25
3
Финальная часть
Мексика13 25
4
Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика13 22
5 Панама13 18
6 Сальвадор13 10
7 Ямайка13 8
8 Гондурас13 4

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