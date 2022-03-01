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Брага - Бенфика 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
01 апреля 2022, пятница. 22:15 МСК. Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Брага Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Бенфика, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
08.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Бенфика6 : 1Брага
23.05.2021 Кубок Португалии Финал Брага2 : 0Бенфика
21.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Брага0 : 2Бенфика
20.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Бенфика
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 3Брага
15.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика0 : 1Брага
18.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика2 : 1Брага
01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Брага0 : 4Бенфика
28.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Брага1 : 4Бенфика
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика6 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту27234068-197390,1
2
Лига чемпионов
Спортинг27214254-176782,7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика27194468-256175,3
4
Квалификация Лиги конференций
Брага27147643-264960,5
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте271210538-264656,8
6 Витория Гимарайнш271061137-373644,4
7 Эшторил27810931-323442,0
8 Маритиму27891031-343340,7
9 Пасуш де Феррейра27891025-323340,7
10 Санта-Клара277101030-433138,3
11 Портимоненсе27781226-322935,8
12 Фамаликан276101133-412834,6
13 Боавишта27415831-402733,3
14 Визела275111129-452632,1
15 Арока27581425-482328,4
16
Стыковая зона
Тондела27641733-542227,2
17
Зона вылета
Морейренсе27481524-442024,7
18
Зона вылета
Белененсеш27391515-461822,2

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