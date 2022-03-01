Брага - Бенфика 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
01 апреля 2022, пятница. 22:15 МСК. Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Бенфика, которое состоится 01 Апреля 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|08.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|6 : 1
|23.05.2021
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|0 : 2
|20.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 3
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 1
|18.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 4
|28.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 4
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|90,1
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|21
|4
|2
|54-17
|67
|82,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|19
|4
|4
|68-25
|61
|75,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|27
|14
|7
|6
|43-26
|49
|60,5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|27
|12
|10
|5
|38-26
|46
|56,8
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|10
|6
|11
|37-37
|36
|44,4
|7
|Эшторил
|27
|8
|10
|9
|31-32
|34
|42,0
|8
|Маритиму
|27
|8
|9
|10
|31-34
|33
|40,7
|9
|Пасуш де Феррейра
|27
|8
|9
|10
|25-32
|33
|40,7
|10
|Санта-Клара
|27
|7
|10
|10
|30-43
|31
|38,3
|11
|Портимоненсе
|27
|7
|8
|12
|26-32
|29
|35,8
|12
|Фамаликан
|27
|6
|10
|11
|33-41
|28
|34,6
|13
|Боавишта
|27
|4
|15
|8
|31-40
|27
|33,3
|14
|Визела
|27
|5
|11
|11
|29-45
|26
|32,1
|15
|Арока
|27
|5
|8
|14
|25-48
|23
|28,4
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|27
|6
|4
|17
|33-54
|22
|27,2
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|27
|4
|8
|15
|24-44
|20
|24,7
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|27
|3
|9
|15
|15-46
|18
|22,2