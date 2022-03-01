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Ливерпуль - Уотфорд 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
02 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Уотфорд, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Уотфорд0 : 5Ливерпуль
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Уотфорд3 : 0Ливерпуль
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль2 : 0Уотфорд
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ливерпуль5 : 0Уотфорд
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Ливерпуль
17.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ливерпуль5 : 0Уотфорд
12.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Уотфорд3 : 3Ливерпуль
01.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Уотфорд0 : 1Ливерпуль
06.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль6 : 1Уотфорд
08.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ливерпуль2 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити29224368-187080,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль29216275-206979,3
3
Лига чемпионов
Челси28178357-195970,2
4
Лига чемпионов
Арсенал28173844-315464,3
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур291631047-365158,6
6 Манчестер Юнайтед29148748-405057,5
7 Вест Хэм Юнайтед301461049-394853,3
8 Вулверхэмптон301441231-264651,1
9 Астон Вилла291131541-403641,4
10 Лестер Сити271061142-463644,4
11 Саутгемптон298111036-453540,2
12 Кристал Пэлас29713939-383439,1
13 Брайтон энд Хоув Альбион297121026-363337,9
14 Ньюкасл Юнайтед297101232-493135,6
15 Брентфорд30861633-473033,3
16 Лидс Юнайтед30781534-672932,2
17 Эвертон27741629-472530,9
18
Зона вылета
Уотфорд29641929-552225,3
19
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
20
Зона вылета
Норвич Сити29452018-631719,5

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