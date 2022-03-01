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Хоффенхайм - Бохум 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
02 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 28-й тур
Хоффенхайм Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Бохум, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Томас Райс
История личных встреч
06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Бохум2 : 0Хоффенхайм
13.02.2010 Германия - Бундеслига Тур 22 Бохум2 : 1Хоффенхайм
12.09.2009 Германия - Бундеслига Тур 5 Хоффенхайм3 : 0Бохум
11.04.2009 Германия - Бундеслига Тур 27 Хоффенхайм0 : 3Бохум
29.10.2008 Германия - Бундеслига Тур 10 Бохум1 : 3Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27203481-286377,8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27183667-385770,4
3
Лига чемпионов
Байер27146766-414859,3
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27136857-304555,6
5
Лига Европы
Фрайбург27129643-294555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм27135949-404454,3
7 Кёльн271010738-404049,4
8 Айнтрахт Ф27108939-383846,9
9 Унион27108933-383846,9
10 Майнц261141139-303747,4
11 Боруссия М27961238-513340,7
12 Бохум27951328-393239,5
13 Вольфсбург27941429-423138,3
14 Штутгарт27681335-502632,1
15 Аугсбург26681229-442633,3
16
Стыковая зона
Герта27751529-602632,1
17
Зона вылета
Арминия275101222-382530,9
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт27361824-701518,5

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