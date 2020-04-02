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Специя - Венеция 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
02 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Специя Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Венеция, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Венеция
Венеция
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
19.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Венеция1 : 2Специя
17.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 35 Специя0 : 1Венеция
14.12.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 16 Венеция0 : 0Специя
21.01.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 20 Специя1 : 1Венеция
25.08.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 1 Венеция1 : 0Специя
10.02.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 25 Специя1 : 1Венеция
15.09.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 4 Венеция0 : 0Специя
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан30206456-296673,3
2
Лига чемпионов
Наполи30196553-226370,0
3
Лига чемпионов
Интер М29179362-246069,0
4
Лига чемпионов
Ювентус30178547-265965,6
5
Лига Европы
Аталанта29149651-315158,6
6
Лига Европы
Рома30156950-355156,7
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио30147958-454954,4
8 Фиорентина291451048-384754,0
9 Сассуоло301110955-494347,8
10 Верона301191055-474246,7
11 Торино29981234-303540,2
12 Болонья29961432-443337,9
13 Эмполи30891341-553336,7
14 Удинезе286121036-463035,7
15 Сампдория30851739-512932,2
16 Специя30851731-542932,2
17 Кальяри305101528-542527,8
18
Зона вылета
Венеция29571725-542225,3
19
Зона вылета
Дженоа302161223-472224,4
20
Зона вылета
Салернитана28371822-651619,0

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