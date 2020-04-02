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Гронинген - Аякс 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
02 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Гронинген Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Аякс, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Адри Полдерварт
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Аякс3 : 0Гронинген
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Аякс3 : 1Гронинген
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Гронинген1 : 0Аякс
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Гронинген2 : 1Аякс
28.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс2 : 0Гронинген
20.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Гронинген0 : 1Аякс
15.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Аякс3 : 0Гронинген
01.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Гронинген1 : 2Аякс
20.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Аякс3 : 1Гронинген
05.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Гронинген1 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс27 66
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен27 64
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд27 55
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте27 54
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар27 52
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс26 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт27 40
8 Гронинген27 36
9 Камбюр27 33
10 НЕК Неймеген27 32
11 Херенвен27 30
12 Гоу Эхед Иглс27 30
13 Хераклес27 27
14 Валвейк27 27
15 Виллем II27 23
16
Стыковая зона
Фортуна26 22
17
Зона вылета
Спарта25 21
18
Зона вылета
ПЕК Зволле27 20

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