Слуцк - Неман 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: УО Слуцкий государственный колледж (Слуцк, Беларусь), вместимость: 2500
02 апреля 2022, суббота. 13:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: УО Слуцкий государственный колледж (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
Главные тренеры
|Александр Вячеславович Бразевич
|Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 0
|21.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|1 : 1
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|1 : 0
|19.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|2 : 1
|13.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 0
|20.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|0 : 3
|05.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|1 : 1
|12.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 2
|15.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Гомель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|5
|Слуцк
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Динамо-Брест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Шахтёр С
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Днепр М
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|10
|Белшина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Ислочь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Минск
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Витебск
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо-БелАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0