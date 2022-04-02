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Слуцк - Неман 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: УО Слуцкий государственный колледж (Слуцк, Беларусь), вместимость: 2500
02 апреля 2022, суббота. 13:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Слуцк Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Неман, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: УО Слуцкий государственный колледж (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Неман
Гродно
Главные тренеры
Беларусь Александр Вячеславович Бразевич
Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Неман1 : 0Слуцк
21.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк1 : 1Неман
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Неман1 : 0Слуцк
19.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Слуцк0 : 1Неман
01.12.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Слуцк2 : 1Неман
13.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Неман0 : 0Слуцк
20.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Неман0 : 3Слуцк
05.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Слуцк1 : 1Неман
12.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк1 : 2Неман
15.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Неман2 : 1Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ11003-03100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ11003-13100,0
3
Квалификация Лиги конференций
Неман11002-03100,0
4 Гомель11002-13100,0
5 Слуцк11002-13100,0
6 Динамо Мн11001-03100,0
7 Динамо-Брест10101-1133,3
8 Шахтёр С10101-1133,3
9 Днепр М10100-0133,3
10 Белшина10100-0133,3
11 Рух00000-000,0
12 Арсенал10011-200,0
13 Ислочь10011-200,0
14
Стыковая зона
Минск10010-100,0
15
Зона вылета
Витебск10011-300,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ10010-200,0
17 Славия-Мозырь10010-300,0

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