Белшина - БАТЭ 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 1000
02 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - БАТЭ, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
|Альберт Владимирович Рыбак
|Александр Михайлов
История личных встреч
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|5 : 0
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|0 : 2
|28.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 20
|2 : 1
|29.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 3
|31.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 0
|10.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|0 : 1
|29.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 2
|19.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Гомель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|5
|Слуцк
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|7
|Динамо-Брест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|8
|Шахтёр С
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|9
|Днепр М
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|10
|Белшина
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Ислочь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 14
Стыковая зона
|Минск
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Витебск
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо-БелАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0