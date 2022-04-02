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Белшина - БАТЭ 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 1000
02 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Белшина БАТЭ

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - БАТЭ, которое состоится 02 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: имени Александра Прокопенко (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
Беларусь Альберт Владимирович Рыбак
Беларусь Александр Михайлов
История личных встреч
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 29 БАТЭ5 : 0Белшина
21.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Белшина0 : 2БАТЭ
28.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 20 БАТЭ2 : 1Белшина
29.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Белшина2 : 3БАТЭ
31.08.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 18 БАТЭ1 : 0Белшина
10.05.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Белшина0 : 1БАТЭ
29.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Белшина1 : 2БАТЭ
19.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 4 БАТЭ5 : 2Белшина
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ11003-03100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ11003-13100,0
3
Квалификация Лиги конференций
Неман11002-03100,0
4 Гомель11002-13100,0
5 Слуцк11002-13100,0
6 Динамо Мн11001-03100,0
7 Динамо-Брест10101-1133,3
8 Шахтёр С10101-1133,3
9 Днепр М10100-0133,3
10 Белшина10100-0133,3
11 Рух00000-000,0
12 Арсенал10011-200,0
13 Ислочь10011-200,0
14
Стыковая зона
Минск10010-100,0
15
Зона вылета
Витебск10011-300,0
16
Зона вылета
Торпедо-БелАЗ10010-200,0
17 Славия-Мозырь10010-300,0

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