Сочи - Зенит 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
03 апреля 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 23-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Зенит, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 2
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|13.07.2010
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Сочи» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|72,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|65,2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|63,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|57,6
|5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|57,1
|6
|Локомотив М
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|54,0
|7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|46,4
|8
|Крылья Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|48,5
|9
|Спартак М
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|40,9
|10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|36,2
|11
|Нижний Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|36,4
|12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|34,9
| 13
Стыковая зона
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|30,4
| 14
Стыковая зона
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|30,4
| 15
Зона вылета
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|30,4
| 16
Зона вылета
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|30,3