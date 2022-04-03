Онлайн трансляции
Суббота 02 апреля

22:00  ru Колорадо - Питтсбург
Воскресенье 03 апреля

02:00  ru Каролина - Миннесота 02:00  ru Бостон - Коламбус 02:00  ru Тампа-Бэй - Монреаль 02:00  ru Филадельфия - Торонто
02:00  ru Виннипег - Лос-Анджелес 02:30  ru Атланта - Бруклин 03:00  ru Чикаго - Майами 03:30  ru Голден Стэйт - Юта
05:00  ru Калгари - Сент-Луис 05:30  ru Сан-Хосе - Даллас 09:00  ru Биатлон 11:00  ru Биатлон
13:00  ru Витебск - Минск 13:30  ru Фиорентина - Эмполи 14:00  ru Краснодар - Динамо М 14:00  ru Страсбург - Ланс
14:00  ru Рейнджерс - Селтик 15:00  ru Атлетик - Эльче 15:00  ru Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 15:00  ru Металлург Мг - Трактор
16:00  ru Вест Хэм Юнайтед - Эвертон 16:00  ru Удинезе - Кальяри 16:00  ru Аталанта - Наполи 16:00  ru Труа - Реймс
16:00  ru Метц - Монако 16:00  ru Монпелье - Брест 16:00  ru Клермон - Нант 16:30  ru ЦСКА - Урал
16:30  ru Аугсбург - Вольфсбург 17:00  ru Бирмингем Сити - Вест Бромвич 17:00  ru Гомель - Славия-Мозырь 17:15  ru Бетис - Осасуна
18:05  ru Лион - Анже 18:30  ru Тоттенхэм - Ньюкасл 18:30  ru Боруссия М - Майнц 19:00  ru Сочи - Зенит
19:00  ru Сампдория - Рома 19:30  ru Валенсия - Кадис 19:30  ru Гранада - Райо Вальекано 20:00  ru Баффало - Флорида
20:00  ru Оттава - Детройт 20:00  ru Милуоки - Даллас 20:00  ru Бостон - Вашингтон 20:30  ru Шахтёр С - Днепр М
21:45  ru Ювентус - Интер 21:45  ru ПСЖ - Лорьян 22:00  ru Барселона - Севилья 22:30  ru Спортинг - Пасуш
22:30  ru Лейкерс - Денвер 23:00  ru Нью-Джерси - Айлендерс
Свернуть список

Труа - Реймс 03 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
03 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Труа Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Реймс, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Брюно Ирл
Испания Оскар Гарсия
История личных встреч
24.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Реймс1 : 2Труа
12.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 37 Труа2 : 0Реймс
19.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 19 Реймс2 : 0Труа
16.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 34 Труа2 : 1Реймс
05.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс1 : 1Труа
09.03.2013 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа4 : 2Реймс
27.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ29205459-276574,7
2
Лига чемпионов
Марсель29158645-275360,9
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн29164963-285259,8
4
Лига Европы
Ницца29156839-2350-158,6
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург29139750-324855,2
6 Лилль291210738-354652,9
7 Монако29128943-304450,6
8 Ланс29128945-394450,6
9 Нант291261136-314248,3
10 Лион291110840-3742-149,4
11 Монпелье291251243-404147,1
12 Реймс29812932-313641,4
13 Брест29981236-433540,2
14 Анже29881332-413236,8
15 Труа29781427-422933,3
16 Лорьян296101324-432832,2
17 Клермон29771528-512832,2
18
Стыковая зона
Сент-Этьен29691429-512731,0
19
Зона вылета
Метц294111426-522326,4
20
Зона вылета
Бордо294101538-702225,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close