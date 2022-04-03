Лион - Анже 03 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
03 апреля 2022, воскресенье. 18:05 МСК. Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Анже, которое состоится 03 Апреля 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Анже
Анже
Главные тренеры
|Петер Бош
|Жеральд Батикл
История личных встреч
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|3 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|16.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|6 : 0
|19.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 2
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 3
|28.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 2
|21.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|74,7
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|60,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|59,8
| 4
Лига Европы
|Ницца
|29
|15
|6
|8
|39-23
|50
|-1
|58,6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|55,2
|6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|52,9
|7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|50,6
|8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|50,6
|9
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|48,3
|10
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|-1
|49,4
|11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|47,1
|12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|41,4
|13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|40,2
|14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|36,8
|15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|33,3
|16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|32,2
|17
|Клермон
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|32,2
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|31,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|26,4
| 20
Зона вылета
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
|25,3