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Верона - Дженоа 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 апреля 2022, понедельник. 19:30 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Верона Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Дженоа, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Германия Александер Блессин
История личных встреч
25.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Дженоа3 : 3Верона
20.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Дженоа2 : 2Верона
19.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Верона0 : 0Дженоа
02.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Дженоа3 : 0Верона
12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Верона2 : 1Дженоа
23.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Дженоа3 : 1Верона
04.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Верона0 : 1Дженоа
24.01.2016 Италия - Серия А Тур 21 Верона1 : 1Дженоа
30.08.2015 Италия - Серия А Тур 2 Дженоа2 : 0Верона
15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Дженоа5 : 2Верона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан30206456-296673,3
2
Лига чемпионов
Наполи30196553-226370,0
3
Лига чемпионов
Интер М29179362-246069,0
4
Лига чемпионов
Ювентус30178547-265965,6
5
Лига Европы
Лацио31157960-465255,9
6
Лига Европы
Аталанта29149651-315158,6
7
Квалификация Лиги конференций
Рома30156950-355156,7
8 Фиорентина291451048-384754,0
9 Сассуоло3111101056-514346,2
10 Верона301191055-474246,7
11 Торино301081235-303842,2
12 Болонья29961432-443337,9
13 Эмполи30891341-553336,7
14 Специя31951732-543234,4
15 Удинезе286121036-463035,7
16 Сампдория30851739-512932,2
17 Кальяри305101528-542527,8
18
Зона вылета
Дженоа302161223-472224,4
19
Зона вылета
Венеция30571825-552224,4
20
Зона вылета
Салернитана29371922-661618,4

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