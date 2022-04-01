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Милан - Болонья 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 апреля 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Милан Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Болонья, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
23.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 4Милан
30.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Болонья1 : 2Милан
21.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Милан2 : 0Болонья
18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Милан5 : 1Болонья
08.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Болонья2 : 3Милан
06.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Милан2 : 1Болонья
18.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Болонья0 : 0Милан
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Болонья1 : 2Милан
10.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Милан2 : 1Болонья
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Милан3 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан30206456-296673,3
2
Лига чемпионов
Наполи30196553-226370,0
3
Лига чемпионов
Интер М29179362-246069,0
4
Лига чемпионов
Ювентус30178547-265965,6
5
Лига Европы
Лацио31157960-465255,9
6
Лига Европы
Аталанта29149651-315158,6
7
Квалификация Лиги конференций
Рома30156950-355156,7
8 Фиорентина291451048-384754,0
9 Сассуоло3111101056-514346,2
10 Верона301191055-474246,7
11 Торино301081235-303842,2
12 Болонья29961432-443337,9
13 Эмполи30891341-553336,7
14 Специя31951732-543234,4
15 Удинезе286121036-463035,7
16 Сампдория30851739-512932,2
17 Кальяри305101528-542527,8
18
Зона вылета
Дженоа302161223-472224,4
19
Зона вылета
Венеция30571825-552224,4
20
Зона вылета
Салернитана29371922-661618,4

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