Альба - Панатинаикос прямая трансляция 06.04.2022
Стадион: О2 Ворлд (Гамбург, Германия), вместимость: 16000
06 апреля 2022, среда. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Альба - Панатинаикос, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: О2 Ворлд (Гамбург, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос
Афины, Греция
|Очки
|0
|раз
|Маодо Ло
|
11
|1
|фор
|Оскар Да Силва
|
16
|3
|раз
|Джалин Смит
|
6
|6
|лёг
|Мальте Делов
|
11
|9
|раз
|Йонас Маттиссек
|
2
|10
|фор
|Тим Шнайдер
|
3
|19
|фор
|Луис Олинде
|
0
|21
|цен
|Жан-Марк Кумадже
|
12
|32
|цен
|Йоханнес Тиман
|
4
|43
|фор
|Люк Сикма
|
2
|45
|раз
|Тамир Блатт
|
9
|50
|лёг
|Йовел Зусман
|
11
|Очки
|5
|защ
|Дарил Макон
|
6
|6
|цен
|Георгиос Папаяннис
|
4
|7
|защ
|Лефтерис Бохоридис
|
0
|9
|цен
|Вассилис Каввадас
|
5
|10
|лёг
|Иоаннис Папапетру
|
15
|14
|цен
|Леонидас Каселакис
|
4
|15
|фор
|Окаро Уайт
|
12
|26
|защ
|Неманья Недович
|
27
|40
|фор
|Джереми Эванс
|
0
|72
|фор
|Лефтерис Манцукас
|
2
|74
|защ
|Ховард Сент-Рос
|
3
Главные тренеры
|Исраэль Гонсалес
|Димитрис Прифтис
История личных встреч
|10.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|82 : 67
|26.02.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 24
|74 : 65
|17.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|92 : 69
|14.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|105 : 106 ОТ
|02.04.2015
|Евролига
|Группа E. Тур 13
|66 : 68
|06.02.2015
|Евролига
|Группа E. Тур 6
|59 : 65
|15.03.2013
|Евролига
|Группа E. Тур 11
|82 : 58
|16.01.2013
|Евролига
|Группа E. Тур 4
|73 : 79
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Альба
|27
|0.444
|10
|Баскония
|28
|0.429
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|27
|0.296
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000