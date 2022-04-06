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Альба - Панатинаикос прямая трансляция 06.04.2022

Стадион: О2 Ворлд (Гамбург, Германия), вместимость: 16000
06 апреля 2022, среда. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
Альба Панатинаикос

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Альба - Панатинаикос, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: О2 Ворлд (Гамбург, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос
Афины, Греция
Очки
0 Германия раз Маодо Ло
11
1 Германия фор Оскар Да Силва
16
3 США раз Джалин Смит
6
6 Германия лёг Мальте Делов
11
9 Германия раз Йонас Маттиссек
2
10 Германия фор Тим Шнайдер
3
19 Германия фор Луис Олинде
0
21 Чад цен Жан-Марк Кумадже
12
32 Германия цен Йоханнес Тиман
4
43 США фор Люк Сикма
2
45 Израиль раз Тамир Блатт
9
50 Израиль лёг Йовел Зусман
11
Очки
5 США защ Дарил Макон
6
6 Греция цен Георгиос Папаяннис
4
7 Греция защ Лефтерис Бохоридис
0
9 Греция цен Вассилис Каввадас
5
10 Греция лёг Иоаннис Папапетру
15
14 Греция цен Леонидас Каселакис
4
15 США фор Окаро Уайт
12
26 Сербия защ Неманья Недович
27
40 США фор Джереми Эванс
0
72 Греция фор Лефтерис Манцукас
2
74 Куба защ Ховард Сент-Рос
3
Главные тренеры
Испания Исраэль Гонсалес
Греция Димитрис Прифтис
История личных встреч
10.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Панатинаикос82 : 67Альба
26.02.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Альба74 : 65Панатинаикос
17.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Панатинаикос92 : 69Альба
14.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 8 Панатинаикос105 : 106 ОТАльба
02.04.2015 Евролига Группа E. Тур 13 Панатинаикос66 : 68Альба
06.02.2015 Евролига Группа E. Тур 6 Альба59 : 65Панатинаикос
15.03.2013 Евролига Группа E. Тур 11 Панатинаикос82 : 58Альба
16.01.2013 Евролига Группа E. Тур 4 Альба73 : 79Панатинаикос
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Альба27 0.444
10 Баскония28 0.429
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос27 0.296
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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