Марсель - ПАОК 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
07 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПАОК, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
ПАОК
Салоники, Греция
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Рэзван Луческу
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Мидтьюлланн (Дания)
ПАОК (Греция)
Мидтьюлланн1 : 0
ПАОК
ПАОК2 : 1 5 : 3
Мидтьюлланн
1
1
2
2
A02
| ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Маккаби Т-А (Израиль)
ПСВ Эйндховен1 : 0
Маккаби Т-А
Маккаби Т-А1 : 1
ПСВ Эйндховен
1
0
2
1
A03
| Фенербахче (Турция)
Славия П (Чехия)
Фенербахче2 : 3
Славия П
Славия П3 : 2
Фенербахче
0
2
4
6
A08
| Рапид В (Австрия)
Витесс (Нидерланды)
Рапид В2 : 1
Витесс
Витесс2 : 0
Рапид В
1
1
2
3
A06
| Селтик (Шотландия)
Будё-Глимт (Норвегия)
Селтик1 : 3
Будё-Глимт
Будё-Глимт2 : 0
Селтик
0
2
1
5
A05
| Лестер Сити (Англия)
Раннерс (Дания)
Лестер Сити4 : 1
Раннерс
Раннерс1 : 3
Лестер Сити
2
0
7
2
A01
| Марсель (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Марсель3 : 1
Карабах
Карабах0 : 3
Марсель
2
0
6
1
A07
| Спарта П (Чехия)
Партизан (Сербия)
Спарта П0 : 1
Партизан
Партизан2 : 1
Спарта П
0
2
1
3
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| ПАОК (Греция)
Гент (Бельгия)
ПАОК1 : 0
Гент
Гент1 : 2
ПАОК
2
0
3
1
B04
| Витесс (Нидерланды)
Рома (Италия)
Витесс0 : 1
Рома
Рома1 : 1
Витесс
0
1
1
2
B06
| Славия П (Чехия)
ЛАСК (Австрия)
Славия П4 : 1
ЛАСК
ЛАСК4 : 3
Славия П
1
1
7
5
B08
| Партизан (Сербия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Партизан2 : 5
Фейеноорд
Фейеноорд3 : 1
Партизан
0
2
3
8
B01
| Марсель (Франция)
Базель (Швейцария)
Марсель2 : 1
Базель
Базель1 : 2
Марсель
2
0
4
2
B02
| Лестер Сити (Англия)
Ренн (Франция)
Лестер Сити2 : 0
Ренн
Ренн2 : 1
Лестер Сити
1
1
3
2
B05
| ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Копенгаген (Дания)
ПСВ Эйндховен4 : 4
Копенгаген
Копенгаген0 : 4
ПСВ Эйндховен
1
0
8
4
B07
| Будё-Глимт (Норвегия)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Будё-Глимт2 : 1
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар2 : 2 ДВ
Будё-Глимт
1
0
4
3
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF2
| Фейеноорд (Нидерланды)
Славия П (Чехия)
Фейеноорд07.04
Славия П
Славия П14.04
Фейеноорд
0
0
0
0
QF1
| Будё-Глимт (Норвегия)
Рома (Италия)
Будё-Глимт07.04
Рома
Рома14.04
Будё-Глимт
0
0
0
0
QF3
| Марсель (Франция)
ПАОК (Греция)
Марсель07.04
ПАОК
ПАОК14.04
Марсель
0
0
0
0
QF4
| Лестер Сити (Англия)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Лестер Сити07.04
ПСВ Эйндховен
ПСВ Эйндховен14.04
Лестер Сити
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
0
0
0
0
SF2
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|25.05