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Севилья - Гранада 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Севилья Гранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Гранада, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Гранада
Гранада
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Гранада1 : 0Севилья
25.04.2021 Испания - Примера Тур 32 Севилья2 : 1Гранада
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Гранада1 : 0Севилья
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Севилья2 : 0Гранада
23.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Гранада0 : 1Севилья
21.04.2017 Испания - Примера Тур 33 Севилья2 : 0Гранада
03.12.2016 Испания - Примера Тур 14 Гранада2 : 1Севилья
08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Севилья1 : 4Гранада
03.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Гранада2 : 1Севилья
19.04.2015 Испания - Примера Тур 32 Гранада1 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид30216361-266976,7
2
Лига чемпионов
Барселона29169457-295765,5
3
Лига чемпионов
Атлетико М30176757-375763,3
4
Лига чемпионов
Севилья301512340-205763,3
5
Лига Европы
Бетис30165954-365358,9
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад30149730-295156,7
7 Вильярреал30129948-294550,0
8 Атлетик Б301111835-294448,9
9 Валенсия301011942-434145,6
10 Осасуна301081230-403842,2
11 Сельта30991234-343640,0
12 Эспаньол30991235-423640,0
13 Райо Вальекано29961431-363337,9
14 Хетафе307111228-333235,6
15 Эльче30881431-423235,6
16 Гранада306111333-482932,2
17 Кадис305131225-412831,1
18
Зона вылета
Мальорка30681626-502628,9
19
Зона вылета
Леванте304101633-582224,4
20
Зона вылета
Алавес30571824-522224,4

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