Монако - Альба прямая трансляция 08.04.2022
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Альба, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
|Исраэль Гонсалес
История личных встреч
|22.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|92 : 84
|29.01.2019
|Еврокубок
|Группа E. Тур 5
|61 : 75
|03.01.2019
|Еврокубок
|Группа E. Тур 1
|83 : 74
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Альба
|27
|0.444
|10
|Баскония
|28
|0.429
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|27
|0.296
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000