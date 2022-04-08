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Монако - Альба прямая трансляция 08.04.2022

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 2500
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
Монако Альба

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монако - Альба, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Альба
Берлин, Германия
Главные тренеры
Черногория Звездан Митрович
Сербия Саша Обрадович
Испания Исраэль Гонсалес
История личных встреч
22.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Альба92 : 84Монако
29.01.2019 Еврокубок Группа E. Тур 5 Монако61 : 75Альба
03.01.2019 Еврокубок Группа E. Тур 1 Альба83 : 74Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Альба27 0.444
10 Баскония28 0.429
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос27 0.296
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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