Онлайн трансляции
Суббота 09 апреля

02:00  ru Флорида - Баффало 02:00  ru Каролина - Айлендерс 02:00  ru Тампа - Бостон 02:00  ru Детройт - Милуоки
02:00  ru Вашингтон - Нью-Йорк 02:30  ru Торонто - Хьюстон 02:30  ru Бруклин - Кливленд 03:00  ru Сент-Луис - Миннесота
03:00  ru Виннипег - Колорадо 03:00  ru Чикаго - Шарлотт 03:00  ru Майами - Атланта 03:30  ru Даллас - Портленд
04:30  ru Юта - Финикс 05:30  ru Лейкерс - Оклахома 06:00  ru Гран-при Австралии 3 09:00  ru Гран-при Австралии Кв
14:00  ru Нижний Новгород - Динамо 14:00  ru Химки - ЦСКА 14:30  ru Эвертон - Манчестер Юнайтед 14:45  ru Шеффилд Юн - Борнмут
15:00  ru Кадис - Бетис 15:00  ru Трактор - Металлург Мг 15:30  ru Энергетик-БГУ - Слуцк 16:00  ru Эмполи - Специя
16:30  ru Рубин - Краснодар 16:30  ru Гройтер Фюрт - Боруссия М 16:30  ru Вольфсбург - Арминия 16:30  ru Кёльн - Майнц
16:30  ru Бавария - Аугсбург 17:00  ru Саутгемптон - Челси 17:00  ru Уотфорд - Лидс 17:00  ru Арсенал - Брайтон
17:00  ru Блэкберн - Блэкпул 17:00  ru Вест Бромвич - Сток Сити 17:00  ru Престон - КПР 17:00  ru Рединг - Кардифф
17:00  ru Ноттингем - Бирмингем 17:00  ru Миллуолл - Барнсли 17:00  ru Суонси Сити - Дерби 17:00  ru Бристоль - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Халл Сити 17:15  ru Мальорка - Атлетико 17:30  ru Славия-Мозырь - Динамо Мн 18:00  ru Реймс - Ренн
19:00  ru Интер - Верона 19:30  ru Ахмат - Зенит 19:30  ru Астон Вилла - Тоттенхэм 19:30  ru Вильярреал - Атлетик
19:30  ru Герта - Унион 19:30  ru Минск - Торпедо-БелАЗ 20:00  ru Бенфика - Белененсеш 20:00  ru Филадельфия - Индиана
21:00  ru Аякс - Спарта 21:00  ru Даллас - Нью-Джерси 21:45  ru Кальяри - Ювентус 22:00  ru Реал Мадрид - Хетафе
22:00  ru Клермон - ПСЖ 22:00  ru Питтсбург - Вашингтон 22:30  ru Тондела - Спортинг
Свернуть список

Рубин - Краснодар 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
09 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 24-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Рубин Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Краснодар, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Александр Александрович Сторожук (и.о.)
История личных встреч
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар2 : 0Рубин
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин0 : 1Краснодар
17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар3 : 1Рубин
09.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин1 : 0Краснодар
10.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 0Рубин
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар1 : 0Рубин
29.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Рубин2 : 1Краснодар
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Краснодар1 : 1Рубин
16.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Рубин1 : 2Краснодар
15.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Рубин0 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит23147253-234971,0
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М23144542-244666,7
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА23134634-204362,3
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи23123835-243956,5
5 Локомотив М22107532-253756,1
6 Краснодар22106634-223654,5
7 Ахмат231021129-303246,4
8 Крылья Советов2395929-263246,4
9 Нижний Новгород23761022-332739,1
10 Спартак М23761024-322739,1
11 Ростов23671035-402536,2
12 Рубин23741231-422536,2
13
Стыковая зона
Урал23491015-242130,4
14
Стыковая зона
Химки23491022-392130,4
15
Зона вылета
Арсенал23561224-462130,4
16
Зона вылета
Уфа23491021-322130,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close