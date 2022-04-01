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Мальорка - Атлетико 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
09 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
Мальорка Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Атлетико М, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 2Мальорка
03.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М3 : 0Мальорка
25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Мальорка0 : 2Атлетико М
26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М0 : 0Мальорка
07.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Мальорка1 : 1Атлетико М
18.03.2012 Испания - Примера Тур 28 Мальорка2 : 1Атлетико М
23.10.2011 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Мальорка
21.05.2011 Испания - Примера Тур 38 Мальорка3 : 4Атлетико М
17.01.2011 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М3 : 0Мальорка
21.03.2010 Испания - Примера Тур 27 Мальорка4 : 1Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид30216361-266976,7
2
Лига чемпионов
Барселона29169457-295765,5
3
Лига чемпионов
Атлетико М30176757-375763,3
4
Лига чемпионов
Севилья301512340-205763,3
5
Лига Европы
Бетис30165954-365358,9
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад30149730-295156,7
7 Вильярреал30129948-294550,0
8 Атлетик Б301111835-294448,9
9 Валенсия301011942-434145,6
10 Осасуна301081230-403842,2
11 Сельта30991234-343640,0
12 Эспаньол30991235-423640,0
13 Райо Вальекано29961431-363337,9
14 Хетафе307111228-333235,6
15 Эльче30881431-423235,6
16 Гранада306111333-482932,2
17 Кадис305131225-412831,1
18
Зона вылета
Мальорка30681626-502628,9
19
Зона вылета
Леванте304101633-582224,4
20
Зона вылета
Алавес30571824-522224,4

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