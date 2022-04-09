Кёльн - Майнц 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
09 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Майнц, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Бо Свенссон
История личных встреч
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|11.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 2
|25.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|3 : 1
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 0
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 0
|22.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 0
|17.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|78,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|67,9
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|60,7
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|57,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|53,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|52,4
|7
|Унион
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|48,8
|8
|Кёльн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|47,6
|9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|46,4
|10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|45,2
|11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|41,7
|12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|40,5
|13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|38,1
|14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|36,9
|15
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|32,1
| 16
Стыковая зона
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|31,0
| 17
Зона вылета
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|31,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
|19,0