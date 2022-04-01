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Эмполи - Специя 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
09 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Эмполи Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Специя, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Специя1 : 1Эмполи
19.06.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 29 Специя1 : 0Эмполи
29.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 10 Эмполи1 : 1Специя
07.04.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 34 Специя1 : 1Эмполи
05.11.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 13 Эмполи1 : 1Специя
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан31207456-296772,0
2
Лига чемпионов
Наполи31206556-236671,0
3
Лига чемпионов
Интер М30189363-246370,0
4
Лига чемпионов
Ювентус31178647-275963,4
5
Лига Европы
Рома31166951-355458,1
6
Лига Европы
Лацио31157960-465255,9
7
Квалификация Лиги конференций
Аталанта30149752-345156,7
8 Фиорентина301551049-385055,6
9 Верона311291056-474548,4
10 Сассуоло3111101056-514346,2
11 Торино301081235-303842,2
12 Болонья30971432-443437,8
13 Удинезе297121041-473337,9
14 Эмполи31891441-563335,5
15 Специя31951732-543234,4
16 Сампдория31851839-522931,2
17 Кальяри315101629-592526,9
18
Зона вылета
Венеция30571825-552224,4
19
Зона вылета
Дженоа312161323-482223,7
20
Зона вылета
Салернитана29371922-661618,4

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