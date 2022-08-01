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Арсенал - Астон Вилла 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
19.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Астон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Астон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла1 : 0Арсенал
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал3 : 2Астон Вилла
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал4 : 0Астон Вилла
13.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла0 : 2Арсенал
30.05.2015 Кубок Англии Финал Арсенал4 : 0Астон Вилла
01.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 23 Арсенал5 : 0Астон Вилла

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