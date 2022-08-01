Арсенал - Астон Вилла 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Астон Вилла, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|4 : 0
|13.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|30.05.2015
|Кубок Англии
|Финал
|4 : 0
|01.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|5 : 0