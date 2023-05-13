Дебрецен - Алашкерт 03 Августа прямая трансляция
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
03 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дебрецен - Алашкерт, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Алашкерт
Мартуни, Армения
Главные тренеры
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|31.07.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|1-й тур
|3 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|27.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|0 : 0
|31.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 6
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2