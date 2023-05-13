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Дебрецен - Алашкерт 03 Августа прямая трансляция

Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
03 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дебрецен
Алашкерт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дебрецен - Алашкерт, которое состоится 03 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Алашкерт
Мартуни, Армения
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт0 : 1Дебрецен
31.07.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 1-й тур Дебрецен3 : 1
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт0 : 1Дебрецен
27.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Дебрецен2 : 0
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 1 : 3Дебрецен
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур Дебрецен0 : 0
31.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур Алашкерт0 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт0 : 1Дебрецен
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 6Алашкерт
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт1 : 1
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Алашкерт1 : 2

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