Финляндия U20 - Германия U20 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
27 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Германия U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия U20
Германия U20
Главные тренеры
|Лаури Миккола
|Тобиас Абштрайтер
История личных встреч
|17.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|1/4 финала
|5 : 2
|26.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 5
|01.01.2015
|U20 ЧМ-2015
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|02.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|Утешительный раунд. 1-й тур
|8 : 0
|29.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|04.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|Утешительный раунд. 2-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 2
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|8 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 2
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|11 : 2
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|0 : 1