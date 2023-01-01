06:08 ()
Свернуть список

Финляндия U20 - Германия U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
27 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Финляндия U20
Германия U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Германия U20, которое состоится 27 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия U20
Германия U20
Главные тренеры
Финляндия Лаури Миккола
Германия Тобиас Абштрайтер
История личных встреч
17.08.2022 U20 ЧМ-2022 1/4 финала Финляндия U205 : 2Германия U20
26.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа A Германия U203 : 5Финляндия U20
01.01.2015 U20 ЧМ-2015 Группа A. 5-й тур Германия U200 : 2Финляндия U20
02.01.2013 U20 ЧМ-2013 Утешительный раунд. 1-й тур Финляндия U208 : 0Германия U20
29.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа A. 3-й тур Финляндия U205 : 1Германия U20
04.01.2009 U20 ЧМ-2009 Утешительный раунд. 2-й тур Финляндия U203 : 1Германия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Финляндия U202 : 5
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Финляндия U202 : 3
01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа B 6 : 2Финляндия U20
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 0 : 3Финляндия U20
27.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Финляндия U205 : 2
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 11 : 1Германия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A 8 : 1Германия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Германия U204 : 2
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A 11 : 2Германия U20
27.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Германия U200 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close