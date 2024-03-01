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Хоффенхайм - Штутгарт 16 Марта прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Хоффенхайм
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврОливер Бауман
25НигериязщКевин Акпогума
34ФранциязщСтэнли Нсоки
3ЧехиязщПавел Кадержабек
11АвстрияпзФлориан Гриллич
20ГерманияпзФинн Оле Беккер
39ГерманияпзТом Бишоф
21ГерманиянпМариус Бюльтер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
9ТогонпИла Бебу
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турШтутгарт2 : 3Хоффенхайм
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
24.01.2023Германия - Бундеслига17-й турХоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019Германия - Бундеслига26-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018Германия - Бундеслига9-й турХоффенхайм4 : 0Штутгарт
05.05.2018Германия - Бундеслига33-й турШтутгарт2 : 0Хоффенхайм
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур3 : 1Хоффенхайм
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1
25.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 3Хоффенхайм
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм0 : 1
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й турХоффенхайм1 : 1
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 3Штутгарт
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 1
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур1 : 2Штутгарт
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2567
2
Лига чемпионов
Бавария2557
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2547
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2546
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2540
7 Хоффенхайм2533
8 Фрайбург2533
9 Аугсбург2532
10 Вердер2530
11 Хайденхайм2528
12 Боруссия М2527
13 Вольфсбург2525
14 Унион2525
15 Бохум2525
16 Кёльн2518
17
Зона вылета
Майнц2516
18
Зона вылета
Дармштадт 982513

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