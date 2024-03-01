Хоффенхайм - Штутгарт 16 Марта прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Штутгарт, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Оливер Бауман
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|20
|пз
|Финн Оле Беккер
|39
|пз
|Том Бишоф
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|9
|нп
|Ила Бебу
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|25
|67
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|57
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|47
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|40
|7
|Хоффенхайм
|25
|33
|8
|Фрайбург
|25
|33
|9
|Аугсбург
|25
|32
|10
|Вердер
|25
|30
|11
|Хайденхайм
|25
|28
|12
|Боруссия М
|25
|27
|13
|Вольфсбург
|25
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|25
|25
|16
|Кёльн
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Майнц
|25
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|25
|13