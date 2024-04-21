Слуцк - Ислочь 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
21 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Ислочь, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 4
|19.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|05.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|23.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|21.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|4
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|5
|11
|4
|Торпедо-БелАЗ
|4
|9
|5
|Динамо Мн
|4
|8
|6
|Арсенал
|5
|8
|7
|Гомель
|5
|5
|8
|Сморгонь
|5
|5
|9
|Днепр М
|5
|5
|10
|БАТЭ
|5
|5
|11
|Витебск
|4
|4
|12
|Нафтан
|5
|4
|13
|Ислочь
|4
|2
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16