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Слуцк - Ислочь 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
21 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Слуцк
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Ислочь, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Ислочь
Минский район
История личных встреч
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Ислочь0 : 0Слуцк
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк1 : 1Ислочь
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк2 : 4Ислочь
19.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 2Слуцк
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 0Слуцк
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
17.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк2 : 1Ислочь
05.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Ислочь2 : 3Слуцк
23.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь0 : 1Слуцк
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк1 : 3Ислочь
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Слуцк
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 1
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 1 : 0Слуцк
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк1 : 1
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 4 : 5Слуцк
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь0 : 2
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 1Ислочь
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь0 : 0
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман412
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ49
5 Динамо Мн48
6 Арсенал58
7 Гомель55
8 Сморгонь55
9 Днепр М55
10 БАТЭ55
11 Витебск44
12 Нафтан54
13 Ислочь42
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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