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Спартак М - Локомотив М 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
28 Апреля 2024 года в 16:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Спартак М
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Локомотив М, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович (и.о.)
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Спартак М3 : 1Локомотив М
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1Спартак М
27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М4 : 2Локомотив М
22.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М0 : 1Спартак М
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М1 : 2Спартак М
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Спартак М1 : 0Локомотив М
02.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Локомотив М1 : 0Спартак М
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Спартак М1 : 1Локомотив М
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Локомотив М2 : 0Спартак М
23.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Спартак М2 : 1Локомотив М
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Спартак М1 : 0
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Спартак М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 5Спартак М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 3 : 1Спартак М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) 0 : 0Спартак М
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 0 : 7Локомотив М
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Локомотив М
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Локомотив М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Локомотив М2 : 1
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М3 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Спартак» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Крылья Советов2539
6 Спартак М2539
7 ЦСКА2538
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2526
12 Ахмат2526
13 Оренбург2526
14 Урал2524
15
Зона вылета
Балтика2523
16
Зона вылета
Сочи2519

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