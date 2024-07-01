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Ордабасы - Петрокуб 10 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан), вместимость: 37000
10 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ордабасы
Петрокуб

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Петрокуб, которое состоится 10 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: имени Кажымукана Mунайтпасова (Шымкент, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Главные тренеры
МолдавияИван Табанов
История личных встреч
29.06.2024Казахстан - Премьер-лига13-й турОрдабасы2 : 1
23.06.2024Казахстан - Премьер-лига12-й тур1 : 3Ордабасы
16.06.2024Казахстан - Премьер-лига11-й тур0 : 1Ордабасы
01.06.2024Казахстан - Премьер-лига10-й турОрдабасы3 : 1
18.05.2024Казахстан - Премьер-лига9-й тур0 : 0Ордабасы
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчПетрокуб0 : 2
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч3 : 0Петрокуб
11.08.2022Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчПетрокуб1 : 2
04.08.2022Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч5 : 0Петрокуб
28.07.2022Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Петрокуб
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 16.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 16.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 16.07
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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