Флора - Целе 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония), вместимость: 14405
10 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флора - Целе, которое состоится 10 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флора
Таллин, Эстония
Целе
Целе, Словения
История личных встреч
|04.07.2024
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|1 : 0
|29.06.2024
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|Эстония - Мейстрилига
|16-й тур
|3 : 1
|15.06.2024
|Эстония - Мейстрилига
|15-й тур
|0 : 0
|01.06.2024
|Эстония - Мейстрилига
|14-й тур
|2 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|16.07
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|16.07
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|16.07
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|16.07
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|09.07
|16.07
| Виртус
Стяуа
|09.07
|16.07
| Ордабасы
Петрокуб
|10.07
|17.07
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|10.07
|16.07
| РФШ
Ларн
|10.07
|17.07
| Слован Бр
Струга
|10.07
|17.07
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|10.07
|17.07
| Лудогорец
Динамо Бт
|10.07
|17.07
| Динамо Мн
Пюник
|10.07
|16.07
| Борац Б-Л
Эгнатия
|10.07
|17.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
A09
|23.07
|30.07
| Мальмё
A07
|23.07
|30.07
| АПОЭЛ
A13
|23.07
|30.07
| A12
A14
|23.07
|30.07
| Ференцварош
A02
|23.07
|30.07
| A06
A01
|23.07
|30.07
| A05
Мидтьюлланн
|23.07
|31.07
|Команда
|1
|2
| Динамо К
Партизан
|23.07
|31.07
| A10
Спарта П
|23.07
|30.07
| A04
Карабах
|23.07
|30.07
| A11
Маккаби Т-А
|23.07
|31.07
| A08
Ягеллония
|23.07
|31.07
| Лугано
Фенербахче
|23.07
|30.07
| ПАОК
A03
|24.07
|30.07