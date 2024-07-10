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РФШ - Ларн 10 Июля прямая трансляция

10 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
РФШ
Ларн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - Ларн, которое состоится 10 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
Главные тренеры
Северная ИрландияТирнан Линч
История личных встреч
05.07.2024Латвия - Высшая лига22-й турРФШ7 : 0
01.07.2024Латвия - Высшая лига21-й тур1 : 3РФШ
26.06.2024Латвия - Высшая лига20-й турРФШ4 : 1
21.06.2024Латвия - Высшая лига19-й тур1 : 3РФШ
16.06.2024Латвия - Высшая лига18-й турРФШ2 : 2
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛарн1 : 4
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч3 : 0Ларн
19.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчЛарн2 : 2 ДВ
12.07.2023Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Ларн
14.07.2022Лига конференций1-й квалификационный раунд. 2-й матчЛарн0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 16.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 16.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 16.07
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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