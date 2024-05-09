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Динамо Мн - Пюник 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
10 Июля 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо Мн
Пюник

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Пюник, которое состоится 10 Июля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
АрменияЕгише Меликович Меликян
История личных встреч
04.07.2024Беларусь - Высшая лига15-й турДинамо Мн1 : 0
29.06.2024Беларусь - Высшая лига14-й тур0 : 2Динамо Мн
23.06.2024Беларусь - Высшая лига13-й турДинамо Мн2 : 1
19.06.2024Кубок Беларуси1/16 финала0 : 8Динамо Мн
15.06.2024Беларусь - Высшая лига12-й тур0 : 5Динамо Мн
25.05.2024Армения - Премьер-лига36-й тур0 : 1Пюник
21.05.2024Армения - Премьер-лига35-й турПюник3 : 0
14.05.2024Армения - Премьер-лига34-й тур0 : 3Пюник
09.05.2024Армения - Премьер-лига33-й турПюник3 : 1
02.05.2024Армения - Премьер-лига32-й тур1 : 4Пюник
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 16.07
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 16.07
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 16.07
ТНС
Дечич
3 : 0 16.07
Викингур Р
Шэмрок Роверс
09.0716.07
Виртус
Стяуа
09.0716.07
Ордабасы
Петрокуб
10.0717.07
Команда12
Флора
Целе
10.0716.07
РФШ
Ларн
10.0717.07
Слован Бр
Струга
10.0717.07
КИ Клаксвик
Дифферданж
10.0717.07
Лудогорец
Динамо Бт
10.0717.07
Динамо Мн
Пюник
10.0716.07
Борац Б-Л
Эгнатия
10.0717.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
A09
23.0730.07
Мальмё
A07
23.0730.07
АПОЭЛ
A13
23.0730.07
A12
A14
23.0730.07
Ференцварош
A02
23.0730.07
A06
A01
23.0730.07
A05
Мидтьюлланн
23.0731.07
Команда12
Динамо К
Партизан
23.0731.07
A10
Спарта П
23.0730.07
A04
Карабах
23.0730.07
A11
Маккаби Т-А
23.0731.07
A08
Ягеллония
23.0731.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
ПАОК
A03
24.0730.07

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