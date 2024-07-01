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Уругвай - Колумбия 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
11 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/2 финала
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика);
Уругвай
Колумбия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Колумбия, которое состоится 11 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Колумбия
1 Уругвай вр Серхио Рочет
13 Уругвай зщ Гильермо Варела
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
17 Уругвай зщ Матиас Винья
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Уругвай пз Мануэль Угарте
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
11 Уругвай пз Факундо Пельистри
7 Уругвай пз Николас де ла Крус
19 Уругвай нп Дарвин Нуньес
12 Колумбия вр Камило Варгас
21 Колумбия зщ Даниэль Муньос
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
2 Колумбия зщ Карлос Куэста
17 Колумбия зщ Хоан Мохика
10 Колумбия пз Хамес Родригес
11 Колумбия пз Джон Арьяс
7 Колумбия пз Луис Диас
6 Колумбия пз Ричард Риос
16 Колумбия пз Хефферсон Лерма
24 Колумбия нп Джон Кордоба
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
12.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия2 : 2Уругвай
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай0 : 0Колумбия
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Уругвай0 : 0 2 : 4Колумбия
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия0 : 3Уругвай
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия2 : 2Уругвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Уругвай3 : 0Колумбия
29.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Колумбия2 : 0Уругвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Уругвай2 : 0Колумбия
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 7-й тур Колумбия4 : 0Уругвай
10.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Уругвай3 : 1Колумбия
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Уругвай0 : 0 4 : 2
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур 0 : 1Уругвай
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Уругвай5 : 0
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур Уругвай3 : 1
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Уругвай
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Колумбия5 : 0
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 1 : 1Колумбия
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Колумбия3 : 0
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Колумбия2 : 1
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Колумбия3 : 0
Текстовая трансляция
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Колумбия идёт на безумной беспроигрышной серии, повторив собственный рекорд из начала 90-х — 27 матчей без поражений!Колумбийцы не проигрывают уже два года! Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу 0'В отличие от Евро, нынешний Кубок Америки практически не может похвастаться звёздными именами среди главных тренеров. Даже тренер сборной Бразилии, Доривал Жуниор, почти неизвестен за пределами своей страны. Однако одно имя знакомо всем — это Марсело Бьелса, главный тренер сборной Уругвая. Большой повод следить за турниром!20 лет назад тренер почти выиграл Копу с Аргентиной Неожиданный фаворит Кубка Америки. Как «безумный» Бьелса изменил сборную Уругвая 0'Вы уже забыли про Хамеса Родригеса? А ведь ему всего 32 года (скоро, правда, исполнится 33). По меркам нынешней Копы это средний возраст. А ещё он по-прежнему в полном порядке.Колумбиец неожиданно возродился, хотя вы могли о нём забыть Хамес Родригес — лучший на Кубке Америки. Где он пропадал и как вернулся на топ-уровень? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Америки-2024: Уругвай — Колумбия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
1 : 1 4 : 2
Венесуэла
Канада
1 : 1 3 : 4
Колумбия
Панама
5 : 0
Уругвай
Бразилия
0 : 0 4 : 2
1/2 финала
Аргентина
Канада
2 : 0
Уругвай
Колумбия
11.07
За 3-е место
Канада
LSF2
14.07
Финал
Аргентина
WSF2
15.07

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