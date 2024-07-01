Уругвай - Колумбия 11 Июля прямая трансляция
Стадион: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США), вместимость: 73778
11 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/2 финала
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Колумбия, которое состоится 11 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Банк оф Америка (Шарлотта, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Колумбия
|1
|вр
|Серхио Рочет
|13
|зщ
|Гильермо Варела
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|17
|зщ
|Матиас Винья
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|11
|пз
|Факундо Пельистри
|7
|пз
|Николас де ла Крус
|19
|нп
|Дарвин Нуньес
|12
|вр
|Камило Варгас
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|2
|зщ
|Карлос Куэста
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|10
|пз
|Хамес Родригес
|11
|пз
|Джон Арьяс
|7
|пз
|Луис Диас
|6
|пз
|Ричард Риос
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|24
|нп
|Джон Кордоба
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|12.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 2
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|0 : 3
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 0
|29.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|2 : 0
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 7-й тур
|4 : 0
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|3 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|5 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|3 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|1 : 1 3 : 4
| Колумбия
Панама
|5 : 0
| Уругвай
Бразилия
|0 : 0 4 : 2
1/2 финала
| Аргентина
Канада
|2 : 0
| Уругвай
Колумбия
|11.07
За 3-е место
| Канада
LSF2
|14.07
Финал
| Аргентина
WSF2
|15.07