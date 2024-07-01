Уругвай - Колумбия 11 Июля прямая трансляция

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Колумбия идёт на безумной беспроигрышной серии, повторив собственный рекорд из начала 90-х — 27 матчей без поражений!Колумбийцы не проигрывают уже два года! Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу 0'В отличие от Евро, нынешний Кубок Америки практически не может похвастаться звёздными именами среди главных тренеров. Даже тренер сборной Бразилии, Доривал Жуниор, почти неизвестен за пределами своей страны. Однако одно имя знакомо всем — это Марсело Бьелса, главный тренер сборной Уругвая. Большой повод следить за турниром!20 лет назад тренер почти выиграл Копу с Аргентиной Неожиданный фаворит Кубка Америки. Как «безумный» Бьелса изменил сборную Уругвая 0'Вы уже забыли про Хамеса Родригеса? А ведь ему всего 32 года (скоро, правда, исполнится 33). По меркам нынешней Копы это средний возраст. А ещё он по-прежнему в полном порядке.Колумбиец неожиданно возродился, хотя вы могли о нём забыть Хамес Родригес — лучший на Кубке Америки. Где он пропадал и как вернулся на топ-уровень? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Америки-2024: Уругвай — Колумбия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.