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Факел - Акрон 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
15 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Факел
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Акрон, которое состоится 15 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Акрон
Тольятти
История личных встреч
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел0 : 2Акрон
17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Акрон2 : 0Факел
08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Факел1 : 0Акрон
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Акрон0 : 2Факел
01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Факел1 : 0Акрон
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 3 : 3Факел
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Факел0 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Факел4 : 0
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 3 : 0Факел
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Акрон
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон0 : 2
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 4 : 0Акрон
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел0 : 2Акрон
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Факел» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Динамо М23
3 Динамо Мх23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Ахмат13
3 ЦСКА23
4 Пари Нижний Новгород20
Группа D
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Факел10
4 Акрон10

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