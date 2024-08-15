Факел - Акрон 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
15 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Акрон, которое состоится 15 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Факел (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Акрон
Тольятти
История личных встреч
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|3 : 3
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 0
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Факел» — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|3
|3
|Динамо Мх
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Ахмат
|1
|3
|3
|ЦСКА
|2
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Факел
|1
|0
|4
|Акрон
|1
|0