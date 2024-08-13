Краснодар - Ахмат 15 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 15 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
История личных встреч
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 3
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 5
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|4 : 1
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Краснодар» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|3
|3
|Динамо Мх
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|1
|3
|2
|Ахмат
|1
|3
|3
|ЦСКА
|2
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Факел
|1
|0
|4
|Акрон
|1
|0