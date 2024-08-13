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Краснодар - Ахмат 15 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 15 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
История личных встреч
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
04.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Краснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2Краснодар
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Краснодар1 : 1Ахмат
18.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Ахмат0 : 2Краснодар
03.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Краснодар0 : 5Ахмат
31.10.2020 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Ахмат2 : 0Краснодар
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Краснодар2 : 0
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 0Краснодар
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 4 : 1Краснодар
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Ахмат
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 2Ахмат
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Ахмат2 : 2
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ахмат4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Краснодар» — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Динамо М23
3 Динамо Мх23
4 Крылья Советов20
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М26
2 Ростов23
3 Химки23
4 Оренбург20
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар13
2 Ахмат13
3 ЦСКА23
4 Пари Нижний Новгород20
Группа D
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Факел10
4 Акрон10

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