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Шинник - Родина 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
Шинник
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Родина, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
РоссияВладимир Валерьевич Газзаев
История личных встреч
09.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турШинник0 : 2Родина
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турРодина1 : 4Шинник
05.03.2023Россия - Мелбет Первая лига21-й турРодина2 : 1Шинник
13.08.2022Россия - Мелбет Первая лига5-й турШинник1 : 1Родина
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур0 : 0Шинник
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турШинник0 : 2
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турШинник0 : 2
20.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й тур2 : 1Шинник
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турШинник0 : 1
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур2 : 2Родина
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турРодина0 : 1
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур0 : 1Родина
20.07.2024Россия — Мелбет Первая лига2-й турРодина1 : 0
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турРодина0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Нефтехимик510
3
Стыковая зона
Урал510
4
Стыковая зона
Ротор610
5 Чайка59
6 Сокол59
7 Торпедо М59
8 Родина58
9 Балтика67
10 Сочи57
11 Алания57
12 Енисей56
13 КАМАЗ54
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск54
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник51

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