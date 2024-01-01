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Валвейк - Гронинген 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
17 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Валвейк
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Гронинген, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Гронинген
Гронинген
1НидерландыврЙерун Хаувен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
17КюрасаозщРошон ван Эйма
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
28НидерландызщАрон Мэйерс
24НидерландыпзГодфрид Румерату
6НидерландыпзЯссин Укили
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
14БельгияпзChris Lokesa
35НидерландыпзКевин Фелида
9ПольшанпОскар Завада
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
5ГерманиязщМарко Ренте
43БельгиязщМарвин Персман
22НидерландыпзФинн Стам
14НидерландыпзJorg Schreuders
8НорвегияпзЙохан Хове
18НидерландыпзTika de Jonge
10ИталияпзЛучано Валенте
27ПортугалиянпРуй Жорж Монтейро Мендеш
26НидерландынпThom van Bergen
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
15.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турВалвейк2 : 1Гронинген
07.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГронинген2 : 3Валвейк
01.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турВалвейк3 : 1Гронинген
07.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГронинген1 : 1Валвейк
20.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турВалвейк3 : 1Гронинген
12.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГронинген2 : 0Валвейк
04.10.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГронинген3 : 0Валвейк
18.01.2014Нидерланды - Эредивизия19-й турВалвейк1 : 1Гронинген
21.09.2013Нидерланды - Эредивизия7-й турГронинген4 : 1Валвейк
09.02.2013Нидерланды - Эредивизия22-й турГронинген2 : 1Валвейк
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур5 : 1Валвейк
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур3 : 1Валвейк
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турВалвейк1 : 1
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 5Валвейк
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турВалвейк2 : 2
09.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турГронинген4 : 1
29.02.2024Кубок Нидерландов1/2 финала2 : 1Гронинген
08.02.2024Кубок Нидерландов1/4 финалаГронинген0 : 0 4 : 3
16.01.2024Кубок Нидерландов1/8 финала0 : 2Гронинген
19.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 3Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
Гронинген13
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна13
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II11
9 Фейеноорд11
10 Спарта11
11 Хераклес11
12 НЕК Неймеген10
13 Алмере Сити10
14 ПЕК Зволле10
15 Херенвен10
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс10
17
Зона вылета
НАК Бреда10
18
Зона вылета
Валвейк10

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