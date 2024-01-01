Валвейк - Гронинген 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
17 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Гронинген, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|24
|пз
|Годфрид Румерату
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|14
|пз
|Chris Lokesa
|35
|пз
|Кевин Фелида
|9
|нп
|Оскар Завада
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|43
|зщ
|Марвин Персман
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|8
|пз
|Йохан Хове
|18
|пз
|Tika de Jonge
|10
|пз
|Лучано Валенте
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|26
|нп
|Thom van Bergen
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Дик Люккин
История личных встреч
|15.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|07.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 3
|01.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|12.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|04.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|18.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|21.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|7-й тур
|4 : 1
|09.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|16.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|19.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|1
|1
|9
|Фейеноорд
|1
|1
|10
|Спарта
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|НЕК Неймеген
|1
|0
|13
|Алмере Сити
|1
|0
|14
|ПЕК Зволле
|1
|0
|15
|Херенвен
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0